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تراند اليوم : بالفيديو.. طبيبة تكشف عن 3 أغذية تزيد الوزن وتسبب "الكرش"

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صحيفة الخليج 365: كشفت طبيبة عن أكثر 3 أغذية تؤدي إلى زيادة الوزن، وتزيد الدهون في منطقة البطن، وتسبب "الكرش".

وقالت الطبيبة في مقطع فيديو: "أول شيء هو جلد الدجاج المقلي، مثل البروست وتصل فيه الدهون إلى أكثر من 20 جرام، فصدر الدجاج المشوي دون جلد فيه أقل من 3 جرام دهون فقط".

وأضافت: "الأندومي والنودلز أيضا عالية بالدهون والكربوهيدرات والصوديوم وإذا أكلتها بشكل دائم تزيد الدهون في منطقة البطن، وتسبب احتباس السوائل بالجسم".

وتابعت: "المشروبات الغازية تسبب زيادة السكر عن حاجته في الجسم، ويتخزن كدهون في مناطق معينة بالجسم مثل البطن والأرداف، وهي أكثر الأشياء التي تسبب الكرش".
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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