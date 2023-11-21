تراند اليوم : بالفيديو.. طبيبة تكشف عن 3 أغذية تزيد الوزن وتسبب "الكرش"

صحيفة الخليج 365: كشفت طبيبة عن أكثر 3 أغذية تؤدي إلى زيادة الوزن، وتزيد الدهون في منطقة البطن، وتسبب "الكرش".

وقالت الطبيبة في مقطع فيديو: "أول شيء هو جلد الدجاج المقلي، مثل البروست وتصل فيه الدهون إلى أكثر من 20 جرام، فصدر الدجاج المشوي دون جلد فيه أقل من 3 جرام دهون فقط".

وأضافت: "الأندومي والنودلز أيضا عالية بالدهون والكربوهيدرات والصوديوم وإذا أكلتها بشكل دائم تزيد الدهون في منطقة البطن، وتسبب احتباس السوائل بالجسم".

وتابعت: "المشروبات الغازية تسبب زيادة السكر عن حاجته في الجسم، ويتخزن كدهون في مناطق معينة بالجسم مثل البطن والأرداف، وهي أكثر الأشياء التي تسبب الكرش".