تراند اليوم : بالفيديو.. تفاصيل كلمة ‎ولي العهد في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس بشأن تدهور الأوضاع في ‎غزّة

صحيفة الخليج 365: قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال كلمته في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس وقادة الدول المدعوّة للانضمام بشأن تدهور الأوضاع في غزّة : "أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين وتمنياته بنجاح أعمال القمة الاستثنائية التي تنعقد في وقت عصيب يمر به أهالي غزة".

وأكد ولي العهد أن ما تشهده غزة من جرائم وحشية في حق المدنيين الأبرياء والمنشآت الصحية ودور العبادة يتطلب القيام بجهد جماعي لوقف هذه الكارثة الإنسانية. مشيرا إلى أن الكارثة الإنسانية في غزة تستمر بالتفاقم يومًا بعد يوم ويجب وضع حلول حاسمة لها.

وأكمل: "يجب على جميع الدول وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل".

وتابع: "سرقت الأرواح في غزة ونطالب بوقف "فوري" للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين".

وأشار إلى أن المملكة بذلت جهودا حثيثة لمساعدة وحماية المدنيين في قطاع غزة وقدمت مساعدات إنسانية وإغاثية بحرا وجوا وأطلقت حملات تبرعات شعبية بلغت نصف مليار ريال.

وأكد أن موقف المملكة ثابت وراسخ بأن لا سبيل في تحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة.

وأضاف، نثمّن الدور والجهد التي تقوم به مجموعة "بريكس" لمساعدة الشعب الفلسطيني.