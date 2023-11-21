شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني بالرياض يرفع جاهزيته لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع الدفاع المدني من جاهزيته لمواجهة الحالة المطرية التي تشهدها بعض مناطق المملكة خلال هذه الأيام، ودعا الجميع إلى توخّي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية - بمشيئة الله.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

طقس اليوم بالمملكة

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن يسود طقس بارد على معظم مناطق المملكة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

كما يستمر توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يُستبعد تشكّل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك.