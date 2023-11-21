شكرا لقرائتكم خبر عن جدة تستضيف مهرجان كوميك كون والقصص المصورة "الأنمي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف مدينة جدة في الـ 30 من شهر نوفمبر الجاري مهرجان "كوميك كون"، في مركز جدة للمنتديات الفعاليات، الذي يجمع محبي الكوميك والقصص المصورة "الأنمي" وغيرها.

وتدور أحداث المهرجان حول عالم القصص المصورة من بطولة الكوسبلاي التي تم تقييمها من قبل أشهر مرتدي أزياء الكوسبلاي في العالم، كما يشتمل على عروض حية ومسابقات للرسامين.

ومن المقرر أن يتضمن المهرجان مجموعة متميزة من الفعاليات والأنشطة المصاحبة والفن المحلي والمسابقات، بمشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والدوليين.

فيما يأتي الزوار بأجمل الأزياء التنكرية التي ترمز إلى شخصياتهم وقصصهم المصورة المحبوبة، حيث يتم تقييمها من قبل لجان أزياء الكوسبلاي.