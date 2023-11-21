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جدة تستضيف مهرجان كوميك كون والقصص المصورة "الأنمي"

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تستضيف مدينة جدة في الـ 30 من شهر نوفمبر الجاري مهرجان "كوميك كون"، في مركز جدة للمنتديات الفعاليات، الذي يجمع محبي الكوميك والقصص المصورة "الأنمي" وغيرها.

وتدور أحداث المهرجان حول عالم القصص المصورة من بطولة الكوسبلاي التي تم تقييمها من قبل أشهر مرتدي أزياء الكوسبلاي في العالم، كما يشتمل على عروض حية ومسابقات للرسامين.

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ومن المقرر أن يتضمن المهرجان مجموعة متميزة من الفعاليات والأنشطة المصاحبة والفن المحلي والمسابقات، بمشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والدوليين.

فيما يأتي الزوار بأجمل الأزياء التنكرية التي ترمز إلى شخصياتهم وقصصهم المصورة المحبوبة، حيث يتم تقييمها من قبل لجان أزياء الكوسبلاي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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