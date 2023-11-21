شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الحج والعمرة: الإجازة المدرسية تنعش الفنادق وتجارة مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة، محمد بن يحيى السميح، أن تشهد الفنادق والإيواء في مكة المكرمة خلال إجازة الفصل الدراسي الأول انتعاشاً كبيراً، كذلك زيادة الحراك التجاري في وسائل النقل والمطاعم والتسوّق وذلك نظير توقعات توافد أعداد من الزوار والمعتمرين سواء من داخل السعودية أو من مختلف أنحاء العالم إلى مكة المكرمة.

وأضاف السميح وجود نحو 1100 فندق وأكثر من 260 ألف غرفة فندقية بمكة المكرمة بتصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية جاهزة لاستقبال المعتمرين، موضحاً أن الفنادق الموجودة في المنطقة المركزية والمسفلة ومحبس الجن العزيزية والششة ستشهد خلال الأيام القادمة نسب تشغيل عالية.

وقال إن إجازة الفصل الدراسي الأول التي يتمتع بها الطلاب والطالبات وكذلك المعلمون والمعلمات يغتنمها الكثير في قضائها في مكة المكرمة وخاصة القاطنين في المدن التي تشهد أجواؤها برودة في الطقس، وذلك لأداء مناسك العمرة والبحث عن الدفء، الأمر الذي ينعش الحركة الاقتصادية خلال الإجازة.

وقال تعمل أكثر من 150 شركة ومؤسسة عمرة خلال موسم العمرة الحالي في تقديم الخدمات كافة لضيوف الرحمن من استقبال المعتمرين والتعامل المميز في استقبالهم من المطار والفنادق والإشراف في دخولهم للمسجد الحرام والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين من قِبل شركات ومؤسسات العمرة والوجود والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة.