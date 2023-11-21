شكرا لقرائتكم خبر عن صور|جمعية "أسر التوحد".. بيئة داعمة لأسر ذوي اضطراب التوحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تأسست جمعية "أسر التوحد" انطلاقًا من معاناة أسر ذوي اضطراب طيف التوحد، وحاجتهم الملحة إلى إيجاد بيئة داعمة نفسيًا ومعنويًا واجتماعيًا. حسب ما أوضحت الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل، عضو مجلس إدارة الجمعية.

أهداف وتحديات الجمعية

وقالت لـ"اليوم" أن الجمعية تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي باضطراب طيف التوحد، وحماية وتعزيز حقوق ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، ودعم الأسر وتدريبهم.

وأشارت إلى أن الجمعية تواجه بعض التحديات، من أبرزها أن بعض أسر ذوي اضطراب طيف التوحد يسافرون إلى خارج المملكة ليتلقى أطفالهم العلاج والرعاية اللازمة، بسبب أن المختصين المدربين في الخارج أكثر، ويخضع الأطفال إلى تدريب مكثف بساعات تدريبية أطول.

جاء ذلك خلال مؤتمر التوحد الدولي، الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وينظمه مركز شمعة التوحد للتأهيل، على مدى 3 أيام.

وأكدت أن الجمعية تعمل على رفع مستوى الوعي المجتمعي باضطراب طيف التوحد، وتسعى إلى توفير الدعم والرعاية اللازمة لأسر ذوي اضطراب طيف التوحد، لمساعدة أطفالهم على تحقيق أفضل قدر ممكن من الاستقلالية والاندماج في المجتمع.