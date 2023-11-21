شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 32 متحدثًا.. انطلاق الملتقى الدولي السادس للسلامة المرورية ديسمبر القادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل متمثلة بالجمعية السعودية للسلامة المرورية ”سلامة“ بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية ولجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، الملتقى والمعرض الدولي السادس للسلامة المرورية، تحت عنوان ”الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة للنقل والسلامة المرورية“، في الفترة ما بين 4 إلى 6 ديسمبر 2023م.

ويأتي هذا الملتقى تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز.

ويهدف الملتقى إلى التعريف بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في مجال السلامة المرورية التي أثبتت نجاحها في التجارب العالمية، والتعرف على التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات الضخمة وتوافقها مع أهداف وعناصر السلامة المرورية.

محاور مناقشات الملتقى

ويشمل الملتقى ثمانية جلسات علمية وخمس ورش عمل و32 متحدثًا سعوديًا وأجنبيًا من 16 دولة في التخصصات أمن وسلامة المركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي والنقل، والطرق، والسلامة المرورية، والسكك الحديدية، والنقل الجوي والمرورية ران، والنقل البحري ومخاطر الشحن، وتكنولوجيا سلامة السيارات.

وتدور مناقشات الملتقى حول 4 محاور رئيسية، أولها يتعلق بحركة المرور على الطرق، ويتناول تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ودورها في تحسين التحكم في حركة المرور والسلامة الفي الوقت الفعلي وإدارة الازدحام، وتقييم التأثير المحتمل للتقنيات على أنظمة مساعدة السائق داخل السيارة، وتطورات المركبات الذكية والكهربائية وانعكاسها على السلامة.

ويناقش المحور الثاني حركة السكك الحديدية، ونظام المراقبة الذكي، وتطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين السلامة وفحص الخطوط آليا، وتقييم مخاطر حوادث القطارات، والقطار الذكي وتكنولوجيا السلامة.

أما المحور الثالث فيتطرق إلى اللوجستيات البحرية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في العمليات الضخمة لا سيما نقل البيانات والشحن الآلي، والفرص والتحديات الناشئة من الخدمات اللوجيستية.

ويتعلق المحور الرابع بالنقل الجوي، وأثر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، لا سيما الابتكارات الحديثة ذات العلاقة بالطيران والنقل الجوي.

ويسعى الملتقى من خلال المحاور والمحاضرات ومداخلات الحضور إلى نقل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعامل مع البيانات الضخمة المتعلقة بالسلامة المرورية على شبكة الطرق وتطوير اللوائح لادارة جميع وسائل وتحسين زمن الاستجابة للطوارئ.

ويستضيف الملتقى شخصيات سعودية ضمن المتحدثين أبرزهم الفريق محمد البسامي مدير للأمن العام بالمملكة، وأ. د عبدالله الربيش رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وعبد الله الغامدي نائب الرئيس الأعلى للسلامة والأمن الصناعي والمهندس بدر الدلامي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق، واللواء علي الزهراﻧﻲ مدير عام الإدارة العامة للمرور بالمملكة، واللواء محمد الدوسري قائد القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة والمهندس فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية .