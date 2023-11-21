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نائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في اجتماع الدورة الـ 20 لدول مجلس التعاون

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واس- مسقط 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رأس صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع اليوم، وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة الـ20 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في العاصمة العمانية مسقط.

وذلك نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.

التعاون العسكري والدفاعي

ويشارك في الاجتماع وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، واعتماد عدد من القرارات والتوصيات المعروضة على جدول الأعمال.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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