السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة والاتحاد السعودي لكرة القدم واتحاد غرب آسيا لكرة القدم يوقِّعون اتفاقية تعاون مشترك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والاتحاد السعودي لكرة القدم واتحاد غرب آسيا لكرة القدم بمقر سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن أمس، اتفاقية التعاون المشترك في قطاع البرامج الإنسانية والتطوعية (قطاع التدريب والتمكين).

وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام للمركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، وعن الاتحاد السعودي رئيس مجلس الإدارة ياسر بن حسن المسحل، وعن اتحاد غرب آسيا الأمين العام للاتحاد خليل بن حاتم السالم, وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

وتهدف الاتفاقية إلى نقل ومشاركة الخبرات والمعرفة وتقديم البرامج التدريبية الإنسانية والتطوعية، بالإضافة لتعزيز التعاون والشراكة في الأنشطة والمجالات التي ينظمها كل طرف، والتي تتضمن المؤتمرات وورش العمل والمعارض وخلافه، وتعزيز المشاركة مع المركز في تنفيذ برامجه التطوعية وبما يخدم أهداف المسؤولية المجتمعية على مستوى الدول الأطراف.

وجاءت الاتفاقية، امتدادًا للبرامج الانسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والنطاق الجغرافي العريض الذي تغطية أعماله ومشاريعه التطوعية بواقع 94 دولة حول العالم، التي استفاد منها أكثر من مليون مستفيد عبر تنفيذ أكثر من 2625 مشروعًا حول العالم، حيث إن تلك المشاريع تغطي تخصصات طبية وعامة.

ومن جملة المشاريع التطوعية العامة التي يحرص عليها المركز هي برامج التمكين الاقتصادي والمهاري التي تصب كأحد الأهداف الرئيسة من هذه الاتفاقية التي تهدف لإكساب المهارات المتنوعة التي سيقدمها المركز بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم واتحاد غرب آسيا لكرة القدم عبر الرياضيين والمدربين والأكاديميات الرياضية المنتسبين لكلا الاتحادين، بما يهدف إلى الاعتماد الذاتي وكسب سبل العيش من خلال العديد من الفرص، مثل: تدريب مدربين كرة القدم، واكتشاف المواهب الشابة، وتهيأتهم لفرص العمل في المجالات الرياضية المختلفة.

وفور توقيع هذه الاتفاقية سوف يتم تنفيذ المشروع الإنساني التطوعي في مخيم الزعتري لتدريب 50 مدربًا من اللاجئين السوريين على شهادة تدريب كرة القدم مستوى C، وتنفيذ الدوري الرياضي الأول بمشاركة 300 طفل يقوم بتدريبهم المدربون الخريجون الذي سيتم حصولهم على مدخولهم الأول نتيجة التدريب في هذه المنافسة الرياضية التي ستقام في ملعب الاتحاد السعودي لكرة القدم الواقع في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري.