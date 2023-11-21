شكرا لقرائتكم خبر عن مهما كانت سمراء .. طريقة طبيعية وفعالة لتفتيح الجسم والرقبة والبشرة والنتيجة سحرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يوجد كثير من الطرق العلاجية لتبيض الجسم منها الأتي: كريم تفتيح البشرة: يوجد العديد من كريمات التفتيح، وكل ما تفعله هو تقليل مادة الميلانين التي هي المادة الصبغية التي توجد في الجلد، فتعمل على إزالة البقع الناتجة عن

التعرض لأشعة الشمس.

التقشير الكيميائي: وهو عبارة عن التخلص من الطبقات العليا للجلد، وظهور الطبقات الثانية للجلد وتكون افتح لونا، وأكثر نعومة، العلاج بالمجهر: وهذا العلاج يكون خصيصا للأشخاص الذين يعانون من الحساسية في الجلد، والتقشير، والكريمات وهذا العلاج يعمل على التخلص من الطبقات الداكنة.

طرق طبيعية لتبيض الجسم

ماسك زيت الورد العطري

يقول خبراء التجميل أن زيت الورد العطري يتميز بتفتيحه الطبيعي، وأيضا يعمل على ترطيب البشرة، لذلك هذا الماسك يتناسب مع كثير من أنواع البشرة ويتم ذلك عن طريق إحضار كوب من اللبن البارد مع 10 قطرات من زيت الورد العطري، ثم نقوم بعد ذلك بخلط المكونات، ثم نقوم بتوزيع هذا الخليط على الجسم كله، ثم نتركه عدة دقائق ثم نقوم بغسل البشرة بالماء، ونكرر هذا الماسك عدة أيام حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

ماسك الطماطم والشوفان والزبادي

يقول خبراء التجميل أن هذا الماسك علاجًا فعالًا في تفتيح البشرة، ويناسب كل أنواع البشرة، ويكون بإحضار ملعقة من دقيق الشوفان مع ملعقة من عصير الطماطم مع ملعقة من الزبادي ثم نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض ووضع هذا الخليط على البشرة ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسل البشرة بالماء.