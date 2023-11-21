شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير .. فرشاة الأسنان تصيب بمرض قاتل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعد فرشاة الأسنان من الأدوات الأساسية التى يقتنيها أى شخص للعناية بصحة الفم واللثة ولكنها يمكن أن تتسبب في الإصابة بمرض خطير.

ويعد التهاب الكبد C هو مرض قابل للشفاء، لكن لا تكتشف الإصابة إلا في المراحل المتأخرة ويتعرض هؤلاء لتطور أمراض خطيرة، مثل السرطان وتلف الكبد الشديد، وحدوث الوفاة إذا ترك دون علاج.



ويُعرف التهاب الكبد C هو عدوى فيروسية تسبب تضخم (التهاب) الكبد ونادرا ما تسبب العدوى أعراضا، ولكن في بعض الحالات يمكن أن يظهر على المصابين الحمى والشعور بالتعب طوال الوقت وفقدان الشهية والغثيان والقيء وآلام البطن واليرقان والاكتئاب.

وفي كثير من الحالات، يمكن للمصابين بالتهاب الكبد C أن يعيشوا مع الفيروس لعقود من الزمن قبل أن يلاحظوا الأعراض، وعند هذه النقطة قد يكون تلف الكبد غير قابل للعلاج.

و إذا تم اكتشاف فيروس التهاب الكبد في وقت مبكر بما فيه الكفاية، فيمكن علاجه في ما يقارب 100% من الحالات باستخدام مضادات الفيروسات البسيطة.

والطريقة الأكثر شيوعا للإصابة ب التهاب الكبد C هي من خلال مشاركة الحقن، ولكن مشاركة شفرات الحلاقة وفرشاة الأسنان، أو عمل إجراءات طبية أو تجميلية في البلدان التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بالفيروس يمكن أن تزيد أيضا من خطر الإصابة.

ويشرح الخبراء إمكانية انتقال الفيروس عن طريق فرشاة الأسنان من خلال استخدام شخص ما لفرشاة أسنان خاصة بشخص مصاب بالفيروس، حيث أن الجروح الموجودة بلثة المصاب بالمرض يمكن أن تنقل الدم الملوث بالفيروس إلى الفرشاة التى يستخدمها شخص آخر فيصاب بالمرض.



وينطبق الأمر ذاته على شفرات الحلاقة، وهي ممارسات يوصي الخبراء بتجنبها لتفادي المخاطر التي تنطوي عليها ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني ما يقدر بنحو 58 مليون شخص من عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي المزمن، مع حدوث نحو 1.5 مليون إصابة جديدة سنويا وحوالى 3.2 مليون من المراهقين والأطفال المصابين بعدوى التهاب الكبد الوبائي المزمن.

ويمكن للأدوية المضادة للفيروسات ذات المفعول المباشر أن تعالج أكثر من 95% من المصابين بعدوى التهاب الكبد C.

ويجب استخدام فرشاة الأسنان بشكل صحيح وحفظها بعيدا عن التلوث وعدم استخدام فرشاة الأسنان الخاصة بالآخرين للوقاية من التهاب الكبد