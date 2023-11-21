انت الان تتابع استشهاد الحفيد الأكبر لـ"هنية" بعد قصف نفذته قوات الاحتلال على غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 نوفمبر 2023, 2:51 مساءً

كشفت مصادر إعلامية مقربة من حركة حماس أن الإعلامي جمال محمد هنية، الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية استشهد في قصف نفذته قوات الاحتلال الثلاثاء، وأسفر عن عشرات الشهداء والجرحى. وقبل قرابة الأسبوعين، استشهدت الحفيدة الصغرى لـ"هنية"، الطالبة رؤى همام، في قصف مماثل. وحتى مساء أمس، ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من 13300 شهيد، بينهم أكثر من (5,600) طفل، و(3,550) امرأة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (201) من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد (22) من طواقم الدفاع المدني، وكذلك (60) صحفيًا. فيما وبلغ عدد المفقودين أكثر من (6,500) مفقود، فيما سجلت حصيلة المصابين أكثر من 31 ألفًا، 75% منهم من الأطفال والنساء.

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد الحفيد الأكبر لـ"هنية" بعد قصف نفذته قوات الاحتلال على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.