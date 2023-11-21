انت الان تتابع الرئيس الصيني يدعو إلى مؤتمر دولي للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 نوفمبر 2023, 2:58 مساءً

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم (الثلاثاء) إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لحل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك خلال قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة بريكس. وقال "شي": "لا يمكن أن يكون هناك سلام وأمن مستدامان في الشرق الأوسط من دون حل عادل لقضية فلسطين، وندعو لعقد مؤتمر دولي للسلام بأسرع وقت ممكن؛ بهدف التوصل إلى إجماع دولي". وأضاف: "إن مؤتمرًا مماثلًا سيتيح العمل على إيجاد حل سريع لقضية فلسطين يكون شاملًا وعادلًا ودائمًا". وذكر أنه منذ اندلاع الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني الأخير، تعمل الصين على تعزيز محادثات السلام واتفاق لوقف إطلاق النار. وأوضح أن بكين قدمت مساعدات إنسانية لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في غزة، وستواصل القيام بذلك.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الصيني يدعو إلى مؤتمر دولي للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.