انت الان تتابع "النيابة العامة": للمتضرر من الجريمة المطالبة بحقه الخاص أمام المحكمة حتى في حال انقضاء الدعوى العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت النيابة العامة أنه ‏يحق لمن أصابه ضرر بسبب الجريمة المطالبة بحقه الخاص أمام المحكمة المختصة، حتى وإن انقضت الدعوى الجزائية العامة.

وقالت النيابة العامة: "تعد الشكوى المقدمة ممّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحةً أمام المحقق نزوله عن حقه، وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف".

كانت هذه تفاصيل خبر "النيابة العامة": للمتضرر من الجريمة المطالبة بحقه الخاص أمام المحكمة حتى في حال انقضاء الدعوى العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.