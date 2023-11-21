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تراند اليوم : شاهد: 4 لصوص يقتحمون متجرا ويسرقون مجوهرات ثمينة في إسطنبول بتركيا

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو قيام 4 لصوص بسرقة متجر مجوهرات في إسطنبول بتركيا.

وحسب وسائل إعلام تركية، تمكن 4 ملثّمين من الدخول إلى المتجّر وسرقة مجوهرات يصل ثمنها إلى نحو 7 ملايين ليرةٍ تركية، أي ما يعادل نحو 250 ألف دولارٍ.

وأظهر مقطع فيديو، قيام الملثّمين الأربعة بفتح باب الدخول إلى المتجّر عن بعد، عن طريق جهازٍ للتحكم "الريموت"، وبعد دخولهم إلى المتجر قاموا بسرقة قطعٍ من الذهب والألماس وسارعوا بالفرار.

وأثار دخول اللصوص إلى المتجر عن طريق فتح الباب ب "ريموت" تساؤلات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية حصولهم على نسخة من الجهاز! وهل كان هناك علاقة أو معرفة بين الملثّمين وصاحب المتجّر.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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