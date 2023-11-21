تراند اليوم : بالفيديو .. تفاصيل كلمة وزير الخارجية خلال اجتماع اللجنة الوزارية في روسيا لبحث وقف الحرب في غزة

صحيفة الخليج 365: قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن عملية التهجير القسري للفلسطينيين في غزة متواصلة، ولا يمكن تبرير ما يحدث في غزة بالدفاع عن النفس.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية بقيادة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في موسكو عاصمة روسيا لبحث وقف الحرب في غزة : "يجب وقف الحرب فورًا ورفع الحصار عن غزة وحماية المدنيين".

وتابع: "يجب إطلاق عملية سلام جادة ووقف النار وإدخال المساعدات الإنسانية، ونعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لوقف النار في غزة".

وواصل: "ما شهدناه من انتقاء في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل أثار سخط العالم الإسلامي والعربي والمشاعر الإنسانية الخالصة".

وأضاف: "إسرائيل" تواصل انتهاك القانون الدولي، ولا يمكن الحديث عن مستقبل غزة قبل وقف العنف والاعتداء على المدنيين، ويجب حماية المدنيين في قطاع غزة. مشيرا إلى أن المستشفيات في غزة باتت غير آمنة وسقط الآلاف من الأبرياء.