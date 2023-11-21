شكرا لقرائتكم خبر عن رفع مستوى السلامة.. الحوادث المرورية تسجل انخفاضًا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، أن الحوادث الجسيمة انخفضت بنسبة 6,8% خلال 2022، بينما انخفضت الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بين 2016 و2021 إلى 35%، وقلت التكاليف المالية التقديرية السنوية للحوادث المرورية من 2017 إلى 2022 إلى 5,2 مليار ريال، مشيرة إلى أن لديها 777 مشروعا ومبادرة تشرف عليها لرفع مستوى السلامة على الطرق.

وأوضحت اللجنة أن النتائج تأتي بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الحكومية والخاصة في المملكة، لتعزيز السلامة المرورية، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية الالتزام بأنظمة المرور.

الحوادث المرورية

من جانبها، كشفت منظمة الصحة العالمية، عن انخفاض وفيات الحوادث المرورية في المملكة بنسبة 35% خلال الـ5 سنوات الماضية.

وأوضحت المنظمة أن عدد الوفيات في عام 2016 بلغ 9311، وانخفض الرقم إلى 6651 عام 2021، حيث يؤكد ذلك النقلة النوعية التي شهدتها المملكة في إطار مستهدفات رؤية 2030.

السلامة المرورية

في المنطقة الشرقية، كشفت لجنة السلامة المرورية انخفاض نسبة الوفيات خلال العشر سنوات الماضية من 2012-2022م 60%، بالإضافة إلى 63% انخفاضًا في نسبة الإصابات.

وأكدت اللجنة أن النتائج جاءت نتيجة تضافر جهود جميع الجهات المعنية في المنطقة الشرقية، وما تتبناه من أنشطة وفعاليات تطوّر من منظومة السلامة المرورية وترفع من مستوى الوعي لدى المجتمع.

وتهدف اللجنة إلى الوصول إلى نسبة صفر وفاة بحسب ما يخططون له في عام 2050.

وأكدت اللجنة أن الانخفاض في أعداد الحوادث جاء نتيجة تحول المركبات لمركبات ذكية، فيما انخفضت نسبة أعداد الحوادث الجسيمة بالمنطقة الشرقية إلى 60% منذ بداية عمل لجنة السلامة المرورية.

وقالت اللجنة إن المنطقة الشرقية رائدة في التقليل من نسبة الحوادث المرورية، حيث ما زالت المنطقة الأقل في نسبة الوفيات على مستوى المملكة.

وتستهدف المملكة حسب الرؤية في 2030 خمس وفيات لكل 100 ألف، ولجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية تخطط أن يكون معدل الوفيات أربعة لكل 100 ألف.