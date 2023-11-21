شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خطير: نتف الشعر من هذه المنطقة الحساسة يسبب العمى والان مع التفاصيل الكاملة

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أشار طبيب في مقطع فيديو منتشر إلى خطورة محاولة إزالة الشعر داخل الأنف أو التلاعب بالحبوب في منطقة مثلث الخطر بالوجه، وجاءت تحذيرات الطبيب لتسليط الضوء على المخاطر الصحية التي قد تنجم عن هذه العمليات، حيث أوضح الطبيب في الفيديو أن هذه المنطقة تعد مناطق خطر في الوجه بسبب امتداد الأوعية الدموية والأعصاب الهامة فيها، وأكد الطبيب على أن محاولة إزالة الشعر داخل الأنف يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالتهابات أو التسبب في نزيف، نظرًا للحساسية والرقة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى ذلك قد يؤدي التعامل الخاطئ مع الحبوب في مثلث الخطر إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل العدوى أو تشكل الندبات.

نتف الشعر من هذه المنطقة الحساسة يسبب العمى

أكد الطبيب على أهمية الحذر عند التعامل مع نتف الشعر داخل الأنف أو التلاعب بالحبوب في منطقة مثلث الخطر بالوجه، التي تمتد من أعلى الأنف إلى زوايا الفم، وشدد على أن هذه المنطقة تحتل أهمية خاصة، حيث تحوي على أوعية دموية مباشرة متصلة بالدماغ.

وحذر الطبيب من أن أي التلاعب غير آمن في هذه المنطقة يمكن أن يؤدي إلى التهابات، وفي بعض الحالات الخطيرة، يمكن أن يتسبب في نزيف أو تخثر في الدم، وفي سياق أوسع يشير الطبيب إلى أن أي التهاب في هذه المنطقة قد يتسبب في مشاكل صحية خطيرة، مثل تجلطات الدم أو فقدان البصر.

وفي ضوء هذه التحذيرات لذا ينصح الأفراد بتجنب التلاعب بنتف الشعر داخل الأنف والحبوب في منطقة مثلث الخطر بالوجه، وفي حال الضرورة للقيام بأي إجراء في هذه المنطقة، يفضل استشارة أخصائي طبي للحصول على إرشادات آمنة وفعّالة.