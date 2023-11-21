شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خطوات التسجيل في بوابة الكويت التعليمية 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن إطلاق منصة التعليم الإلكتروني “تيمز”، وهي منصة تعليمية متقدمة تهدف إلى تعزيز عملية التعلم في الكويت، وتوفر المنصة فرصة للطلاب والمعلمين للتواصل والتعاون في المشروعات، بالإضافة إلى وصولهم إلى مجموعة واسعة من الموارد التعليمية.

خطوات التسجيل في بوابة الكويت التعليمية 2023

للاستفادة من منصة الكويت التعليمية “تيمز”، يجب على الطلاب والمعلمين التسجيل على المنصة. لتسجيل حساب جديد، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع بوابة الكويت التعليمية.

انقر على علامة “Create an account” لإنشاء حساب جديد.

أدخل رقمك المدني وتاريخ ميلادك.

أدخل اسمك الأول واسمك الأخير.

حدد جنسك.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني.

اختر كلمة مرور قوية وأعد إدخالها للتحقق.

انقر على “إنشاء حساب”.

بعد إنشاء الحساب، ستحتاج إلى تفعيله وستتلقى رسالة نصية تحتوي على رمز تفعيل. أدخل الرمز في بوابة الكويت التعليمية لتفعيل حسابك.

بمجرد إكمال تسجيل الحساب وتفعيله، يمكنك تسجيل الدخول إلى منصة تيمز باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور.

تذكير: تأكد من استخدام رقمك المدني وعنوان بريدك الإلكتروني الصحيحين أثناء عملية التسجيل. كما يُفضل اختيار كلمة مرور قوية وتأمين حسابك.

بعد تسجيل الدخول، ستكون قادرًا على الوصول إلى الفصول الدراسية الافتراضية والتفاعل مع الموارد التعليمية المتاحة.