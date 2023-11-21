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21 نوفمبر 2023, 5:55 مساءً
في لقاء فضائي عبر أحد البرامج الرياضية أكد مدير برنامج استقطاب اللاعبين المحترفين العالميين للأندية التابعة لصندوق الاستثمارات أن البرنامج الخاص بالدعم هو الذي تكفل بعقود النجوم للعب في دورينا، وأكد أن أيًّا من الأندية لم يدفع "ولا ريال" في هذا الخصوص..!!
هذا اللقاء تبعه ردود فعل متباينة من قبل المنتسبين لبعض الأندية وإعلامييها، الذين نشروا في مواقع التواصل الاجتماعي وصفحاتهم في أوقات سابقة، وعلى مدى أشهُر طوال، أن أعضاء شرف ورعاة النادي هم من استقدم لاعبهم المفضل..!!
ما بين تصريحات مسؤول البرنامج الرياضي التابع لصندوق الاستثمارات، ومنسوبي وإعلاميي الأندية، نستخلص أن ثمة فجوة بين الإعلام الرياضي والمسؤولين الرياضيين، وهو ما ظهر جليًّا في صفقات النجوم العالميين؛ إذ كان من الأجدى والأفضل والأسلم أن يتم إعلان تلك الصفقات من بدايتها، وذكر الجهة الممولة للصفقة بشكل واضح ومباشر من المليون للريال؛ حتى لا يزيد اللغط والتضليل..!!
إن لقاء فضائيًّا في قناة ما، وعبر برنامج ما، ومذيع ما، لن يكون كافيًا لإظهار المعلومات كاملة، سواء من حيث طرح الأسئلة، أو من خلال الإجابات عنها، بل حتى من خلال اقتناع المتلقي الرياضي بها؛ ذلك أن الحقيقة أن لم تأتِ في وقتها؛ فلا قيمة لها في الأوقات الضائعة..!!
ومن هنا فَقَدَ الكثير من الإعلاميين ومشاهير التويتر و"هواميره" المصداقية في إعلان صفقات النجوم العالميين للأندية من أنها كانت من أعضاء الشرف ومداخيل انديتهم، ثم نكتشف في الأمتار الأخيرة أنهم لم يدفعوا "ولا ريـال"..!!
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