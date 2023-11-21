انت الان تتابع "خالد الحربي" يرفع شكره للقيادة بمناسبة تكليفه برئاسة جامعة حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رفع رئيس جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور خالد بن باني الحربي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بتكليفه رئيسًا لجامعة حفر الباطن وما حظي به من ثقة كريمة.

كما تقدم "الحربي" بالشكر الجزيل لسمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، على ما تحظى به المنطقة من اهتمام في سائر القطاعات وقطاع التعليم بشكل خاص، وإلى سمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن حفظه الله، على ما يوليه سموه من متابعة ودعم دائمين للجامعة.

وأعرب "الحربي" عن شكره لوزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبدالله البنيان للدعم الذي تلقاه الجامعة منه، الذي يأتي امتدادًا للاهتمام والعناية التي توليها القيادة - أيدها الله- لقطاع التعليم الجامعي على وجه الخصوص والذي يشهد خطوات تطويرية مختلفة وإنجازات ملموسة في هذا العهد الميمون، ومستشعرًا عظم وحجم المسؤولية لتحقيق تطلعات قيادة هذه البلاد المباركة في كل ما يخدم مجتمع ومواطني المحافظة والمنطقة، ومملكتنا الغالية.