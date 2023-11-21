انت الان تتابع الطائف .."تراحم" تُفعّل اليوم العالمي للطفل بفعاليّات متعددة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 نوفمبر 2023, 7:05 مساءً

فعّلت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالطائف اليوم العالمي للطفل، في ركنها التعريفي بتيرا مول. وشهد التفعيل حضورًا كثيفًا، حيث اشتمل على توزيعات وهدايا للأطفال، وكذلك تعريف الأطفال وأسرهم بالخدمات التي تقدمها تراحم للسجين وأسرته والمفرج عنهم. يأتي ذلك ضمن برامج عدة أطلقتها اللجنة، وكذلك ضمن تفعيل الأيام العالمية والمناسبات الوطنية.

كانت هذه تفاصيل خبر الطائف .."تراحم" تُفعّل اليوم العالمي للطفل بفعاليّات متعددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.