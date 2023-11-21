تراند اليوم : لعب مع ميسي في منتخب الأرجنتين.. قصة اللاعب "خوسيه لويس" الذي تحول إلى سائق أوبر !

صحيفة الخليج 365: ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن اللاعب الأرجنتيني، خوسيه لويس غوميز، الذي زامل ليونيل ميسي لفترة من الزمن في صفوف منتخب الأرجنتين، كان يملك مستقبلا واعدا ومزدهرا، قبل أن ينتهي به المطاف بأن يصبح سائقا لدى شركة أوبر.

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ميسي وقالت الصحيفة إن خوسيه، كان قد شارك مع المنتخب الأولمبي لبلاده في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت عام 2016 في ريو دي جانيرو بالبرازيل، وذلك قبل أن يتم استدعاؤه بعد سنة للمنتخب الوطني الأول، ليلعب إلى جانب ميسي.

تمزق الغضروف المفصلي

وظهر خوسيه لأول مرة مع منتخب "ألبيسيليستي" عام 2017 في مباراة ودية ضد منتخب السامبا، ثم تعرض لتمزق في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى، وتم استبعاده من تشكيلة منتخب بلاده التي شاركت في نهائيات كأس العالم في روسيا صيف عام 2018.

وانتهت مسيرة اللاعب، ليجد نفسه في فقر مدقع ولا خيار أمامه سوى العمل سائقا في شركة أوبر في بلاده.

عائلة فقيرة

وقال والده في تصريحات إعلامية، مؤخرا: "نحن عائلة فقيرة، وقد اضطر ابني للعمل كسائق سيارة أجرة بعد أن كان ينتهي من تدريباته مع فريقه المحلي".

وأشار الأب إلى أن خوسيه "يستمر في العمل حتى وقت متأخر من الليل في كثير من الأحيان".