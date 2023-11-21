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تراند اليوم : بالفيديو.. طبيب يكشف عن إجراء "بسيط" يساعد على تفادي الإصابة بالسرطان بنسبة 99%

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صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور آدم بطاينة، طبيب مختص بالأمراض الباطنية والأورام ومهتم بأمراض الشيخوخة، أنه يمكن تفادي الإصابة بالسرطان بنسبة 99% بإجراء بسيط جدًا، وهو الكشف المبكر.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "بودكاست فنجان" : " أكبر عامل مسبب أو مرتبط بالإصابة بالسرطان هو التقدم في العمر، ومن المهم الكشف المبكر لتفادي الإصابة بالسرطان".

وأشار إلى أن هناك بعض الأشياء الحياتية المرتبطة بتقليل الإصابة بالسرطان، وهي :" الامتناع عن التدخين، وممارسة ، بمعدل 150 دقيقة أسبوعيا تحمي من الإصابة ب 7 أنواع من السرطان".

ولفت إلى أن خفض الوزن يساعد على مقاومة السرطان، مشيرا إلى أن مقاومة الأنسولين والسمنة مرتبطة بالسرطان وخاصة سرطان الرحم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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