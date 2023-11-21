تخريج 9552 من البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية

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وأكد وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة فهد الجلاجل خلال كلمته أن الخريجين من مختلف التخصصات الصحية على مستوى البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية، إضافة تسمو بقدراتهم الشغوفة والمتقنة لعملها والمتعاطفة مع مستفيديها صحة المجتمع ورقي الخدمات الصحية المقدمة، معربا عن تهنئته للخريجين بما حققوه من مستويات، ولكل من وقف خلفهم خلال مسيرتهم العلمية.
وأوضح أن منظومة القطاع الصحي بمختلف جهاتها، في ظل برنامج تحول القطاع الصحي، تسير بشكل حثيث لتعزيز مكانة هذا القطاع وتفعيل مقوماته كنظام صحي فعال يرتكز على صحة المستفيد، ويعتمد على مبدأ الجودة والقيمة المحصلة من المخرجات، من خلال تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، وتطبيق نموذج رعاية صحية حديث ذي أثر فعال في الحفاظ على صحة المجتمع.
ونوه وزير الصحية بجهود القائمين على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولأعضاء مجلس الأمناء على ما يبذلونه من جهود، راجيا للخريجين والخريجات المزيد من التقدم في حياتهم المهنية.
البورد السعودي:
- 20 ألف ممارس صحي.
155 تخصصا شملت:
- الطب والجراحة
- طب الأسنان
- الصيدلة
- التمريض
- العلوم الطبية المتنوعة
- 23 ألف خريج من الأكاديمية الصحية
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