شكرا لقرائتكم خبر مجمع الملك سلمان يفتح التسجيل لزيارة معرض اللغة العربية للطفل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، أمس، فتح باب التسجيل لزيارة «معرض اللغة العربية للطفل» المقام في مقره بمدينة الرياض، ويستهدف فئة الأطفال من السادسة إلى الثانية عشرة من الجنسين، وهو أول معرض من نوعه في العالم العربي تعمل عليه مؤسسة لغوية، ويهتم بتنمية الحس اللغوي للغة العربية لدى الأطفال؛ وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للطفل.

وأشار الأمين العام المكلف للمجمع الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، إلى أن المجمع بفضل الدعم الذي يحظى به من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المجمع ، ينشط في مجالات عديدة لربط اللغة بالثقافة، ويعنى بمسارات لغة الطفل وتنمية هويته اللغوية العربية، لافتا الانتباه إلى أن المجمع يتبنى عدة برامج منها «معرض اللغة العربية للطفل الذي يعتمد عدة خطط لبناء الاتجاهات والمفاهيم اللغوية دون مرور الأطفال بالمعلومات المباشرة؛ لأجل صناعة تجربة عاطفية ثرية للزائر، تنمي لدى هذه الفئة المهمة مزيدا من الاتجاهات الإيجابية نحو اللغة العربية.

وأكد أن المجمع يسعى عن طريق المعرض إلى خدمة اللغة العربية عالميا، وتعزيز إمكاناتها وإسهامها الحضاري والعلمي والثقافي بالوسائل المختلفة، وتفعيل الجوانب المجتمعية مثل «المعارض المتخصصة» لنشر اللغة العربية؛ انطلاقا من محوره الاستراتيجي في الثقافة اللغوية، وتعزيزا لنشر ثقافة اللغة العربية محليا وعالميا، وإحياء لتراثها العظيم.