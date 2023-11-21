شكرا لقرائتكم خبر المملكة تطالب برفع القيود المفروضة على تجارة الأغذية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، إلى تمكين الدول والمجتمعات من الحصول على موارد غذائية مستدامة وسبل الزراعة الحديثة، مع ضرورة رفع القيود المفروضة على تجارة الأغذية، مؤكدا وجود 52 مليون طفل يعانون الهزال بسبب سوء التغذية.

وشارك الربيعة في القمة العالمية للأمن الغذائي، أمس، المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن، بحضور رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وعدد من الوزراء، وقيادات الهيئات الأممية والإقليمية والدولية، والمجتمع المدني، والجهات المعنية ذات الصلة.

وأوضح الربيعة في كلمة له بجلسة عمل بعنوان: «نحو القضاء على الجوع والقضاء على سوء التغذية» أن موضوع هذه الجلسة مهم، ولكنه للأسف ليس جديدا، ولست متأكدا من أننا سنحقق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، فهناك 52 مليون طفل يعانون هزال الأطفال، وفقد كثيرمنهم حياتهم أخيرا أو حرموا من التغذية بسبب الأزمات الحالية، مثل ما نشهده اليوم في غزة.

وأضاف، بأن تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة تعالج قضايا الأمن الغذائي والتغذية باعتماد استراتيجية دمج برامج التغذية مع الأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والتدخلات الصحية؛ لإنقاذ حياة الأطفال المعرضين للخطر، بالشراكة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية المحلية، إذ قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة 2 مليار دولار أمريكي في مشاريع الأمن الغذائي، و179 مليون دولار في الأنشطة المتعلقة بالتغذية.