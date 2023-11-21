شكرا لقرائتكم خبر 3 باقات للتخييم في محمية الشمال للصيد المستدام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن انطلاق الموسم الثاني للصيد في محمية الشمال للصيد المستدام مع مطلع نوفمبر الحالي، وحتى مارس المقبل. وتتبنى محمية الشمال أنظمة الصيد المستدام للمحافظة على الحياة الفطرية عبر تطوير برنامج ريادي يعتمد على زيادة أعداد الطرائد وإطلاقها في بيئة طبيعية وتقنين أنشطة الصيد بالأساليب التراثية. وتتيح المحمية 3 فئات متدرجة من خيارات التخييم، تشمل الباقات المميزة والعادية والاقتصادية، وتوفر الخدمات المتكاملة والمرافق التي تضمن استمتاع هواة الصيد التقليدي بتجربة استثنائية. وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد الشعلان أنه يمكن للمتنزهين الدخول لمنطقة التيسية من خلال الفعاليات التي تنظمها الهيئة مثل محمية الشمال للصيد المستدام. أنشطة المحمية: صيد الحبارى بالصقور.

طرد الغزلان بالسلق.

تجربة الطلعات والمقانيص.

العديد من الخدمات وخيارات التخييم.

كانت هذه تفاصيل خبر 3 باقات للتخييم في محمية الشمال للصيد المستدام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.