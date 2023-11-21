تكثيف أعمال الرش الوقائي لتجمعات المياه في جدة

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وأدرجت الأمانة خطة طوارئ ودعم للأعمال اليومية في نطاق البلديات الفرعية، باستخدام 1395 معدة وآلية و512 سيارة، إلى جانب التعامل مع البلاغات على مدار 24 ساعة خلال الفترة الحالية والقادمة لتغطية أي مواقع متأثرة ومعالجتها وقائيا بمبيدات ذات الأثر الباقي، إضافة لتكثيف الأعمال في المواقع المهيأة لتوالد البعوض مثل: المباني تحت الإنشاء، والحدائق والمشاتل، ومحيط المنازل، باستخدام وسائل المكافحة المختلفة.
وكانت أمانة جدة قد باشرت خطتها للتعامل مع آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة خلال الأيام الماضية بمشاركة 3333 فردا و1691 معدة وآلية، جرى توزيعها على نطاق 16 بلدية فرعية ومركزا للإسناد، وتم خلالها تحرير المحاور الرئيسة في الوقت المعياري، مؤكدة استمرار جهودها في سحب تجمعات المياه ومعالجة المواقع المتأثرة بالحالة المطرية.
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