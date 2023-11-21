شكرا لقرائتكم خبر تكثيف أعمال الرش الوقائي لتجمعات المياه في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت فرق الاستكشاف التابعة لأمانة محافظة جدة أعمال الرش والمتابعة والاستكشاف لمواقع تجمعات المياه بنطاق البلديات الفرعية، حيث عززت بنحو 2600 عامل ومشرف ميداني لأعمال المكافحة المنزلية وخارج المنازل، في إطار جهودها لرفع مستوى خدمات الإصحاح البيئي والحد من انتشار الآفات المهددة للصحة العامة.

وأدرجت الأمانة خطة طوارئ ودعم للأعمال اليومية في نطاق البلديات الفرعية، باستخدام 1395 معدة وآلية و512 سيارة، إلى جانب التعامل مع البلاغات على مدار 24 ساعة خلال الفترة الحالية والقادمة لتغطية أي مواقع متأثرة ومعالجتها وقائيا بمبيدات ذات الأثر الباقي، إضافة لتكثيف الأعمال في المواقع المهيأة لتوالد البعوض مثل: المباني تحت الإنشاء، والحدائق والمشاتل، ومحيط المنازل، باستخدام وسائل المكافحة المختلفة.

وكانت أمانة جدة قد باشرت خطتها للتعامل مع آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة خلال الأيام الماضية بمشاركة 3333 فردا و1691 معدة وآلية، جرى توزيعها على نطاق 16 بلدية فرعية ومركزا للإسناد، وتم خلالها تحرير المحاور الرئيسة في الوقت المعياري، مؤكدة استمرار جهودها في سحب تجمعات المياه ومعالجة المواقع المتأثرة بالحالة المطرية.