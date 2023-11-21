إنجاز 6.2 ملايين عملية بمركزي تدقيق وتهيئة الدعاوى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجز مركز تدقيق الدعاوى ومركز تهيئة الدعاوى بوزارة العدل 6.2 ملايين عملية لتدقيق وتهيئة صحائف الدعوى الواردة إلى جميع محاكم المملكة منذ تدشين المركزين.

وأطلقت وزارة العدل مركزي تدقيق وتهيئة الدعاوى لتعزيز ودعم التحول للقضاء المؤسسي، وبهدف تحسين جودة المخرجات القضائية وسرعة إنهاء القضايا، حيث يسهم المركزان في انخفاض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى.

وأوضحت الوزارة أن مركز تدقيق الدعاوى أنجز 5.7 ملايين عملية لتدقيق صحائف الدعوى الواردة لجميع محاكم المملكة منذ تدشينه، فيما أنجز مركز تهيئة الدعاوى 536 ألف عملية.

ويعمل في المركزين 500 موظف وموظفة، حيث يتلقى مركز تدقيق الدعاوى صحيفة الدعوى المقدمة الكترونيا للتأكد من سلامتها واكتمالها، بعد ذلك تنتقل الدعوى بشكلها النموذجي إلى مركز تهيئة الدعاوى الذي بدوره يعد القضية لتنظرها الدائرة القضائية.