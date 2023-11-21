عرض التجربة السعودية في الرقابة المالية بمؤتمر «الإنتوساي»

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وعرض العنقري تجربة المملكة في مجتمع الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، في مستوييها الدولي والإقليمي خلال تولي الديوان العام للمحاسبة مناصب قيادية عُليا في هذه المنظمات، تمثلت في منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ورئاسة لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها.
وأكد العنقري التزام الديوان العام للمحاسبة بقيم الإنتوساي، وما تؤكده المنظمة من أهمية تعاون الدول، وتطبيق أفضل الممارسات في المجال الرقابي وتعزيز المساءلة والشفافية.
يذكر، أن منظمة «الإنتوساي» تعد مؤسسة دولية مهنية مستقلة، تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وتعزيز تبادل الأفكار والمعارف والخبرات، ووضع المعايير المهنية الرقابية بالقطاع العام، ودعم تنمية قدرات الأجهزة الرقابية لتمكينها من القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليها بكفاءة وفاعلية، مما يعزز من الحوكمة الرشيدة والشفافية وضمان المساءلة، وإحكام الرقابة على المال العام.
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