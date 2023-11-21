البنك الدولي: المملكة قاطرة النمو في الشرق الأوسط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مستشار المدير التنفيذي للبنك الدولي، يعرب اليعربي، أن المملكة هي قاطرة النمو في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن أنها تلعب دورا أساسا ومحوريا في تشكيل السياسات الإقليمية والعالمية، فيما يتعلق بمجموعة من الموضوعات المهمة.

وقال اليعربي، على هامش مشاركته في ملتقى «العالم العربي، الفرص والتحديات» في جامعة هارفارد، بحضور عدد من سفراء الدول العربية وبمشاركة طلابية من النادي السعودي، وبحضور المهتمين بالسياسة والثقافة والمجال العلمي والأكاديمي، إن المملكة لها وزنها العالمي، وما دعمها الكبير الذي قدمته إلى مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي للدول المنخفضة الدخل، إلا دليل على الدور الكبير والديناميكي والمتنامي لها، فضلا عن أنها هي صمام أمان المنطقة.

وعلق على جهود السعودية فيما يتعلق بملف التغيير المناخي، ممتدحا تلك الجهود الريادية، مما جعلها مصدرا للإشادات العالمية، بما يتعلق بمبادراتها العالمية الخاصة بالبيئة والمناخ.

وأشاد المشاركون في المؤتمر بالتطورات التي تشهدها المملكة، وبالنهضة التنموية في مختلف المجالات، منها المشاريع الكبرى في مختلف المدن، وتقدم الجامعات السعودية في التصنيفات الدولية، وإسهامات المرأة السعودية في تحقيق مستهدفات الاقتصاد الوطني، وخطط المملكة الطموحة في مختلف المجالات.

ونوهت رئيسة النادي السعودي بجامعة هارفارد، ملاك الهدلق، بدعم القيادة الكبير بالاستثمار في الكادر البشري، وفي مقدمته برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي إلى أرقى الجامعات العالمية، ذات التخصصات العلمية المتقدمة التي توفر العلم الأكاديمي والتدريبي في أهم الجامعات والمستشفيات.