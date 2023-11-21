«أهمية بناء الأسرة في الإسلام» بخطبة الجمعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتخصيص خطبة صلاة الجمعة بعد غد في جميع مناطق المملكة للحديث عن أهمية بناء الأسرة في الإسلام، ومسؤولية الوالدين تجاه إعداد أبنائهم قبل الزواج لهذه المسؤولية العظيمة، حيث قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة) رواه البخاري. وتضمن التوجيه التأكيد على قيام الخطباء ببيان دور الوالدين في تعظيم عقد النكاح في نفوس الأبناء والبنات المقبلين على الزواج، وضرورة غرس القيم والمبادئ السامية في نفوس الأبناء والبنات، ودور الوالدين في تنشئة جيل قادر على تحمل المسؤولية الأسرية، وتربية الأبناء والبنات على الرضا والقناعة.

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