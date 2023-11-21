منال الضويان تمثل المملكة في بينالي البندقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك المملكة في الدورة 60 لمعرض الفنون الدولي - بينالي البندقية التي ستقام من 20 أبريل إلى 24 نوفمبر من العام المقبل، من خلال الجناح الوطني السعودي الدائم في قاعات الأسلحة بمجمع الأرسينالي في مدينة البندقية بجمهورية إيطاليا، بتكليف هيئة الفنون البصرية، وتمثل الفنانة منال الضويان المملكة في هذا الحدث الدولي. وأوضحت الرئيس التنفيذي للهيئة دينا أمين، أن هدف الهيئة يتمثل في إبراز المواهب السعودية، ورعايتها، وإبرازها، والاحتفاء بها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتفخر الهيئة بتقديم أعمال منال الضويان في معرض الفنون الدولي - بينالي البندقية الذي يعد من أهم المنصات الدولية للتبادل.

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