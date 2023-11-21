شكرا لقرائتكم خبر حملة موسعة للتعريف بحقوق الطفل وأهمية رعايته وصونه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزامنا مع اليوم العالمي للطفل أطلقت هيئة حقوق الإنسان أمس حملة موسعة بعنوان «أقل من 18»، وذلك في سياق جهود الهيئة في نشر ثقافة حقوق الإنسان في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وتأتي الحملة ضمن جهود الهيئة في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان ونشر الثقافة لجميع فئات المجتمع، حيث شملت مسارات إعلامية ورقمية ومكانية عبر إقامة عدد من الأجنحة والأركان التعريفية في واجهة روشن، ومدينة الملك فهد الطبية، ومركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة، وجمعية إنسان، حيث سيحظى الجناح الخاص في جمعية إنسان لرعاية الأيتام الذي سيقام بالتعاون مع الجمعية الخميس بفعاليات موسعة موجهة للطفل.

وتستهدف الهيئة من خلال مسارات الحملة إلى لفت الانتباه لدى شرائح المجتمع كافة تجاه حقوق الطفل وأهمية رعايته وصونه وتسليط الضوء على أهمية توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، والتحذير من المخاطر المحتملة التي قد يتعرضون لها، وتوجيه الآباء والمربين حول حماية الأطفال وصون حقوقهم في وجود أسرة آمنة وتربية سليم، وحقوقهم في التعليم، والصحة والرعاية والحماية وغيرها.

كما تهدف الحملة إلى تشجيع المشاركة المجتمعية وحفز مختلف القطاعات لتخصيص يوم للأطفال مع أولياء الأمور، لنشر الوعي عبر تحقيق تجربة فعالة تمزج بين إشراك الطفل في المهارات وتوجيه رسائل هادفة للأطفال وأولياء الأمور، تؤكد على أهمية حقوقهم وحمايتهم وضمان حصولهم على التربية والمحتوى المناسب.

رسائل شعار الحملة « أقل من 18 »: