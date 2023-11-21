خبراء Google يطورون مهارات القيادات الإعلامية

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وكان وزير الإعلام سلمان الدوسري دشن برنامج «تدريب القيادات الإعلامية» خلال لقاء «شركاء الإعلام الأول» في 9 أكتوبر الماضي، ضمن 5 مبادرات إعلامية أطلقتها الوزارة.
ويأتي البرنامج الذي يستمر عاما كاملا، في إطار سعي الوزارة إلى دعم المؤسسات الإعلامية السعودية وتمكينها، خلال الشراكة مع الجهات الإعلامية والأكاديميات العالمية المتخصصة، بهدف تأهيل الكوادر الإعلامية وتطويرها، وتعزيز مهاراتها لقيادة المؤسسات الإعلامية.
وشهدت الورشة التي قدمها خبراء من مبادرة Google للأخبار، و(Upskill Digital)، لعدد من القيادات الإعلامية السعودية، إلقاء الضوء على محاور مهمة، مثل كيفية استقطاب وسائل الإعلام للجمهور المستهدف، والوصول الصحيح، وقياس الأثر، إضافة إلى طرق وأساليب تطوير مهارات التحرير والنشر في العالم الرقمي باستخدام التقنيات المختلفة، والتعريف بتقنيات التحقق، ومحاربة الأخبار المزيفة والكاذبة.
واطلع المشاركون في الورشة على أحدث تقنيات تطوير المحتوى وأساليبه عبر المنصات المختلفة، وبناء نماذج الأعمال، وتنمية الإيرادات.
وتنطلق المرحلة الثانية من برنامج «وزارة الإعلام لتدريب القيادات الإعلامية» في فبراير المقبل، وتستمر 12 أسبوعا.
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