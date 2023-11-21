كيف تحافظ على بيانات الأطفال الشخصية عبر الإنترنت؟

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وتأتي الحملة بالتزامن مع تمتع الأسر بإجازة منتصف العام الدراسي التي يقبل فيها الأطفال على استخدام الألعاب الالكترونية والدخول للتطبيقات الرقمية المرتبطة بشبكة الإنترنت إضافة إلى المتاجر الالكترونية التي يقوم فيها بعض مطوري المواقع والتطبيقات وصانعي الأجهزة بتصميم وتطوير خدمات تستهدف الأطفال بشكل خاص من خلال جمع ومعالجة بياناتهم الشخصية.
وأكدت سدايا أهمية بعض هذه المواقع والتطبيقات ودورها التربوي وفوائدها في تطوير المهارات وتنمية التفكير وبناء القدرات، وضرورة توعية الطفل بعدم الوصول لمواقع مشبوهة، وتحميل الملفات والألعاب من مصادر الكترونية موثوقة فقط، وقيام الأسر بمراجعة البيانات الشخصية المسجلة على جهاز الطفل أو في الألعاب الالكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم، منبهة من نشر صور الأطفال أو صور أفراد العائلة على الإنترنت أو الألعاب، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر منعا لإساءة استخدام هذه البيانات الشخصية أو تسريبها.
وحذرت في ذلك الصدد من مشاركة الأطفال بياناتهم الشخصية أو بيانات أسرهم مع مواقع مجهولة.
أهداف الحملة:
- التعريف والتوعية بأهمية البيانات الشخصية
- المحافظة على خصوصية الأطفال ومن في حكمهم
- احترام الحقوق الأساسية للأطفال
- حماية الأطفال من الآثار السلبية
- الاسم
- موقع المنزل
- الصور الشخصية
- عدم التجاوب مع الرسائل التي تصل للجهاز
- إبلاغ الوالدين فورا
- الانتباه لعدم تحميل أي ملف أو لعبة بأي طريقة دون مساعدتهما
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