تعزيز مهارات الكوادر الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا إلى تعزيز مهارات الكوادر الوطنية المتخصصة بمجال الأمن السيبراني، واكتشاف المواهب في المجال، أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني «البرنامج التدريبي للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية المتخصصين في الأمن السيبراني»، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست).

ودعت الهيئة الطلاب والطالبات المستهدفين بالبرنامج إلى التسجيل فيه، ابتداء من 20 نوفمبر حتى 30 نوفمبر الجاري، عبر الصفحة المخصصة في الموقع الالكتروني للهيئة.

وأوضحت أن البرنامج يأتي انطلاقا من أهدافها الاستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني ورأس المال البشري، للقيام بأدوار محورية وتلبية احتياجات سوق العمل في المملكة، ويستهدف الطلاب الموهوبين والمبدعين والمبتكرين في المرحلة الجامعية من كال تخصصات الأمن السيبراني والتخصصات ذات الصلة في مختلف الجامعات في المملكة، لافتة إلى أن البرنامج يركز على مجالات عدة.

وبينت الهيئة أن رحلة البرنامج تمتد نحو 18 أسبوعا وتشمل 3 مراحل، تتضمن حضور دورات تدريبية متخصصة، وإجراء تمارين سيبرانية، تمهيدا لاختيار مجموعة من الطلاب والطالبات لاستكمال برنامجهم التدريبي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وإحدى الجامعات العالمية المرموقة.

مجالات التدريب