تعزيز مهارات الكوادر الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني

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ودعت الهيئة الطلاب والطالبات المستهدفين بالبرنامج إلى التسجيل فيه، ابتداء من 20 نوفمبر حتى 30 نوفمبر الجاري، عبر الصفحة المخصصة في الموقع الالكتروني للهيئة.
وأوضحت أن البرنامج يأتي انطلاقا من أهدافها الاستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني ورأس المال البشري، للقيام بأدوار محورية وتلبية احتياجات سوق العمل في المملكة، ويستهدف الطلاب الموهوبين والمبدعين والمبتكرين في المرحلة الجامعية من كال تخصصات الأمن السيبراني والتخصصات ذات الصلة في مختلف الجامعات في المملكة، لافتة إلى أن البرنامج يركز على مجالات عدة.
وبينت الهيئة أن رحلة البرنامج تمتد نحو 18 أسبوعا وتشمل 3 مراحل، تتضمن حضور دورات تدريبية متخصصة، وإجراء تمارين سيبرانية، تمهيدا لاختيار مجموعة من الطلاب والطالبات لاستكمال برنامجهم التدريبي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وإحدى الجامعات العالمية المرموقة.
مجالات التدريب
- أمن الشبكات
- التشفير
- البرمجيات الضارة
- أمن الحوسبة السحابية
- الاستجابة للحوادث
- معمارية الأمن السيبراني
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