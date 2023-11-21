9552 خريجا من البورد والأكاديمية الصحية

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، احتفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أول من أمس الاثنين، بتخريج 9552 خريجاً وخريجة من برامج البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية لعام 2023، وذلك في ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود.

وأكد وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، خلال كلمته، أن الخريجين من مختلف التخصصات الصحية على مستوى البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية، إضافة تسمو بقدراتهم الشغوفة والمتقنة لعملها والمتعاطفة مع مستفيديها صحة المجتمع ورقي الخدمات الصحية المقدمة، معرباً عن تهنئته للخريجين بما حققوه من مستويات، ولكل من وقف خلفهم خلال مسيرتهم العلمية.

وأوضح أن منظومة القطاع الصحي بمختلف جهاتها، في ظل برنامج تحول القطاع الصحي، تسير بشكل حثيث لتعزيز مكانة هذا القطاع وتفعيل مقوماته كنظام صحي فعال يرتكز على صحة المستفيد، ويعتمد على مبدأ الجودة والقيمة المحصلة من المخرجات، من خلال تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، وتطبيق نموذج رعاية صحية حديث ذي أثر فعال في الحفاظ على صحة المجتمع.

ونوه وزير الصحية بجهود القائمين على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولأعضاء مجلس الأمناء على ما يبذلونه من جهود، راجياً للخريجين والخريجات المزيد من التقدم في حياتهم المهنية.