وأكد وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، خلال كلمته، أن الخريجين من مختلف التخصصات الصحية على مستوى البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية، إضافة تسمو بقدراتهم الشغوفة والمتقنة لعملها والمتعاطفة مع مستفيديها صحة المجتمع ورقي الخدمات الصحية المقدمة، معرباً عن تهنئته للخريجين بما حققوه من مستويات، ولكل من وقف خلفهم خلال مسيرتهم العلمية.
وأوضح أن منظومة القطاع الصحي بمختلف جهاتها، في ظل برنامج تحول القطاع الصحي، تسير بشكل حثيث لتعزيز مكانة هذا القطاع وتفعيل مقوماته كنظام صحي فعال يرتكز على صحة المستفيد، ويعتمد على مبدأ الجودة والقيمة المحصلة من المخرجات، من خلال تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، وتطبيق نموذج رعاية صحية حديث ذي أثر فعال في الحفاظ على صحة المجتمع.
ونوه وزير الصحية بجهود القائمين على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولأعضاء مجلس الأمناء على ما يبذلونه من جهود، راجياً للخريجين والخريجات المزيد من التقدم في حياتهم المهنية.
كانت هذه تفاصيل خبر 9552 خريجا من البورد والأكاديمية الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.