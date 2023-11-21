شاب مصري مقيم في السعودية يوجه رسالة نارية لمهاجي المملكة: عايزين السعودي ما يحب حكومته؟

أشاد شاب مصري مقيم في السعودية، يدعى رمسيس، بالحياة في المملكة، والخدمات الحكومية التي تقدمها لشعبها، وحرية التعبير التي يتمتع بها المواطنون.

وقال رمسيس في تغريدة على منصة إكس: “أنا مصري مقيم في السعودية، وأتمتع بحقوق لم أرها في أي بلد آخر.. أحصل على العلاج والتعليم مجانًا، ويتم معاملتي كأجنبي على قدم المساواة مع المواطنين السعوديين.. كما يمكنني إنجاز جميع معاملاتي الحكومية من منزلي، من إصدار إقامة إلى شراء عقار أو سيارة”.

وأضاف: “الشعب السعودي ودود وكريم للغاية.. يستقبلون الأجانب بحفاوة ويعاملونهم باحترام.. كما أن هناك احتفالًا كبيرًا باليوم الوطني السعودي، يعبر فيه الأجانب عن حبهم للبلاد وحكامها”. وتابع: “السعودية بلد ديمقراطي، يتمتع فيه المواطنون بحرية التعبير.. يمكن للمواطن السعودي تقديم شكوى أو بلاغ إلى الحكومة من خلال تطبيق إلكتروني، ويتم التعامل مع الشكوى بشكل سريع وفعال.. كما يمكن للمواطن حضور جلسات المحكمة من منزله عبر تقنية الفيديو كونفرانس”.

وأردف: “في يوم من الأيام، انقطع التيار الكهربائي في منزلي، فتقدمت ببلاغ من خلال التطبيق، وفي غضون 20 دقيقة، وصل ثلاثة عمال من شركة الكهرباء وأصلحوا المشكلة.. كما أنني تقدمت ببلاغ العام الماضي بعد سقوط أمطار غزيرة، وخلال 48 ساعة، تم إصلاح حفرة في الشارع أمام منزلي”. وأكد رمسيس أن الشعب السعودي شعب متزن وطبيعي، ولا يعاني من الغل والحقد والكره والحسد.. وقال: “الشعوب المتزنة والطبيعية تحب السعودية.. ففي جملة “سم وعلى خشمي” التي تعلمتها من السعوديين، تعكس روح الاحترام والتواضع التي يتمتع بها المواطنون السعوديون”. وحصدت تغريدة الشاب المصري تفاعل واسع على منصة إكس وحصدت آلاف الإعجابات.