شكرا لمتابعة خبر عن الأمطار تزين شوارع الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت العاصمة الرياض مساء اليوم الثلاثاء حالة مطرية غزيرة، احتفى على إثرها الأهالي.

ووثق أهالي الرياض مقاطع فيديو لأمطار الخير التي زينت الشوارع في عدة طرق منها طريق الملك فهد، وحي السلي.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأشار إلى أنه يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.