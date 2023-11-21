هل مسموح نقل ملكية سجل تجاري في السعودية من ملكية مواطن الى مقيم؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - القصة الكاملة لتحول صفقة رونالدو في اللحظة الأخيرة من الهلال الى النصر شروط نقل ملكية سجل تجاري في المملكة العربية السعودية تتطلب اتباع إجراءات دقيقة لضمان نجاح العملية. نقل ملكية سجل تجاري في السعودية شروط نقل ملكية سجل تجاري: شهادة التأمينات الاجتماعية: يجب استخراج شهادة من التأمينات الاجتماعية للتأكد من التزام الشركة بالتأمين الاجتماعي.

نقل التراخيص: يجب نقل جميع التراخيص المتعلقة بالسجل التجاري الحالي إلى المالك الجديد.

عدم وجود عمل حكومي: يجب أن لا يكون المالك على رأس عمل في القطاع الحكومي.

تجنب استخدام الأسماء الشخصية: يجب تجنب استخدام أسماء شخصية على الشركة أو المؤسسة التجارية.

خطاب التنازل: يتعين توفير خطاب رسمي يحمل توقيع المالك الحالي يعلن فيه عن نيته نقل الملكية.

العمر القانوني: يجب أن يكون المالك الجديد قد تجاوز عمر 18 عامًا.

خطوات نقل ملكية سجل تجاري: تسجيل الدخول إلى منصة وزارة الاستثمار والتجارة: قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار “سجلاتي التجارية”: اختر هذا الخيار للوصول إلى جميع سجلات الأعمال التجارية المتعلقة بك.

نقل ملكية السجل التجاري: ابدأ عملية نقل ملكية السجل التجاري من خلال الخيار المناسب.

إدخال البيانات: قم بإدخال المعلومات المطلوبة حول عملية نقل الملكية.

إرفاق الوثائق: قم بإرفاق جميع الوثائق المطلوبة كجزء من الطلب.

تأكيد الطلب: قم بتأكيد الطلب بعد قراءة وفهم الشروط والأحكام.

الحصول على رمز التحقق: سيتم إرسال رمز التحقق إلى هاتفك لتأكيد هويتك.

استكمال الطلب: استكمال الطلب والانتقال إلى الخطوة التالية.

سداد الرسوم: سدد الرسوم المطلوبة باستخدام وسائل الدفع المتاحة.

طباعة السجل الجديد: بعد التسديد، يمكنك طباعة السجل الجديد إلكترونيًا.



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