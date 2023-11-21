شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ملاسنة نارية بين نجيب سويرس ونجل حسنين هيكل حول حرب غزة والموقف من حماس والان مع التفاصيل الكاملة

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تجري ملاسنة حادة بين رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس وحسن هيكل، نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، على منصة X.

ملاسنة نارية بين نجيب سويرس ونجل حسنين هيكل

شهدت منصة X مواجهة حادة بين رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس وحسن هيكل، نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، حيث بدأت الجدل عندما علق ساويرس على تغريدة للكاتبة الصحفية السعودية نادين البدير حول “الكفاح السلمي”. قال ساويرس: “صدقتي! ودون إراقة الدماء ودون ضحايا أبرياء”.

رد هيكل على التعليق بشكل حاد قائلًا: “مدهش الباشمهندس، أما تيجي عليه يقول صعيدي باخد حقي بذراعي ولا ألومه، لكن في فلسطين بيدور على محفظته أو باسبوراته، عيب”.

تسبب هذا الرد في غضب ساويرس، الذي رد بتأكيد على أن الصعيدي يأخذ حقه برجولة وأنه لا يعتدي على النساء والأطفال. وأشار إلى أن مشاكل فلسطين لا تعود إلى الصعيدي، بل لأحداث تاريخية أخرى.

تطور الحوار إلى اتهامات بالانحطاط في الردود، حيث قال هيكل: “الحقيقة مش متخيل أنه حجم الانحطاط في الرد يبقى كذا.. وما بخفش”. رد ساويرس بتأكيد على أنه لا يعتبر الصعيدي مثيلًا له وأن الانحطاط يكمن في كلام هيكل.

تبادل الطرفان ردودًا حادة، حيث أكد ساويرس على استمرار الصداقة بينهما، في حين اعتبر هيكل أن الردود تظهر انحرافًا في مواقف ساويرس.