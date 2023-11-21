تراند اليوم : ‏عايزين السعودي مايحب حكومته؟ .. "مقيم مصري " يعلق على الحياة في المملكة ويكشف عن أبرز عبارة تعلمها من السعوديين

صحيفة الخليج 365: علق شاب مصري يُدعى" رمسيس " مقيم في المملكة ، على الحياة في السعودية ، والخدمات التي تقدمها الحكومة لشعبها ، وكشف عن أبرز العبارات التي تعلمها من المواطنين .

الخدمات الحكومية للمواطنين

وقال: أنا مصري مقيم في السعودية بتمتع بحقوق ماشفتهاش في أي بلد تاني .. بنتعالج ببلاش وأولاد المقيمين يدرسون ببلاش ويتعالجون ببلاش بيعاملوك وكأنك سعودي وتخلص كل أمورك وأنت ببيتك الإقامة والبيع والشراء والتأمين كل حاجه وأنت بالبيت بتجيلك

كل ده غير الأحترام والكرم اللي انا شفته ماشفتهوش في أي شعب تاني.

وتابع : السعودي واخد حقوقه بالكامل وحكامهم منهم وفيهم تربوا ودرسوا وعاشوا سوا بنفس الأحياء والمدارس ، والتكاتف والحب والترابط بين الشعب والحكومه في السعودية من نعم الله وفضله عليهم لأنهم بيحبوا الخير للجميع.

​​​​​​وواصل : وحاجة تانية اللي بيقولوا السعودية ماعندهاش حرية تعبير وديموقراطية !! ، حرية تعبير وديموقراطية دي للشعوب اللي فاقدة حقوقها بس السعوديين لو عايز ياخد حقه بياخده وهو بيشرب شاي في بيته ، التكنولوجيا بتخليه يرفع بلاغ ويشتكي على حفرة، على لمبه ، طريق مكسر ، مطعم ، و على شركة وبيرفع شكوى بالمحكمه وبيقدر يحضر جلسة المحكمة وهو بالبيت مع ولاده من غير مايتحرك شبر واحد برا البيت وكل ده مسجل في النظام ووقت الحل امتى!!.

وأردف : استفادت إيه الشعوب من الديموقراطية الوهمية وحرية التعبير الفوضوية التي جعلت كتير من الدول متخلفة وبيضيعوا وقتهم بخناقة كل يوم عشان يحلوا مشكلة حفرة في احد الشوارع.

سرعة تعامل الحكومة مع البلاغات

واستكمل : أنا في يوم قطعت الكهرباء عندي عملت بلاغ من التطبيق وخلال 20 دقيقة وكانت 3 سيارات ڤان بتوع شركة الكهرب عند باب العمارة وصلحوا المشكلة.

وأشار أنه العام الماضي بعد الامطار حصلت حفرة قدام العماره عملت بلاغ من التطبيق خلال 48 ساعة وأنا رايح الدوام الصباح لقيتهم بيصلحوها ، حسب اللي أنا عرفته وشفته حقيقي لو سعودي في أي دولة حصل له حاجة الحكومة كلها بتتفاعل بسرعه معاه وتحل مشكلته ، فالشعوب المتزنة والطبيعية والخالية من الغل والحقد والكره والحسد بتحب السعودية.

"سم وعلى خشمي "