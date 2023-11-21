تراند اليوم : هذا عدو لدولتكم ..شاهد.. إعلامي "كويتي" يستغرب من إشادة بعض الكويتيين باستيلاء الحوثي على سفينة في البحر الأحمر

صحيفة الخليج 365: انتقد الإعلامي الكويتي علي الفضالة، إشادة بعض الكويتيين باستيلاء عناصر الحوثي على سفينة قالوا إنها إسرائيلية، مشيرا إلى أن الحوثيين أعداء الكويت.

الحوثي عدو الكويت وقال خلال مقطع فيديو:"الكويت لديها جيش من المدفعية في الحد الجنوبي مع القوات المشتركة التي تحارب الحوثيين". وتابع:" أخذوا سفينة وقالوا سفينة إسرائيلية قمتم تصفقوا للحوثيين، وكفو عليه، نسيتوا أنهم عدو لنا"، محذرا من الاندفاع خلف العاطفة.

الاستيلاء على سفينة وتابع:" سفينة يابانية تجارية يقودها يهودي، وهذه مملوكة للتجارة يابانية"، وأردف:" تعتقد الحوثي يقدر يطب على سفينة إسرائيلية، توجد 4 حاملات طائرات منهم اثنتين في البحر الأحمر، واثنتين في الخليج العربي، نداء استغاثة واحد بس، تطلع هذه الطائرات على اليمنيين".