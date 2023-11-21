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تراند اليوم : هذا عدو لدولتكم ..شاهد.. إعلامي "كويتي" يستغرب من إشادة بعض الكويتيين باستيلاء الحوثي على سفينة في البحر الأحمر

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صحيفة الخليج 365: انتقد الإعلامي الكويتي علي الفضالة، إشادة بعض الكويتيين باستيلاء عناصر الحوثي على سفينة قالوا إنها إسرائيلية، مشيرا إلى أن الحوثيين أعداء الكويت.

الحوثي عدو الكويت

وقال خلال مقطع فيديو:"الكويت لديها جيش من المدفعية في الحد الجنوبي مع القوات المشتركة التي تحارب الحوثيين". وتابع:" أخذوا سفينة وقالوا سفينة إسرائيلية قمتم تصفقوا للحوثيين، وكفو عليه، نسيتوا أنهم عدو لنا"، محذرا من الاندفاع خلف العاطفة.

الاستيلاء على سفينة

وتابع:" سفينة يابانية تجارية يقودها يهودي، وهذه مملوكة للتجارة يابانية"، وأردف:" تعتقد الحوثي يقدر يطب على سفينة إسرائيلية، توجد 4 حاملات طائرات منهم اثنتين في البحر الأحمر، واثنتين في الخليج العربي، نداء استغاثة واحد بس، تطلع هذه الطائرات على اليمنيين".

لا تنسون عدوكم

وأضاف:"تدرون ما في إيراني واحد مات عشان فلسطين، كل اللي ماتوا عرب، تدرون أن عدد اليهود الموجودين في إيران 7 ملايين". واختتم قائلا:" ايش فيكم يالكويتيين، وش قصتكم، لا تجركم العاطفة وتنسون نفسكم، وتنسون بلدكم، وتنسون عدوكم".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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