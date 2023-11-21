تراند اليوم : رقصت بطريقة تتنافى مع أخلاقيات المجتمع .. مصر: حبس الراقصة حورية بتهمة التحريض على الفسق

صحيفة الخليج 365: أصدرت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء، حبس الراقصة حورية، المعروفة بـ«راقصة الساحل الشرير»، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة خدش الحياء العام، والتحريض على الفسق، والرقص بطريقة تتنافى مع آداب المجتمع، وتعرية مناطق من جسدها أثناء الرقص، واستغلال الصغار عن طريق فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بشكل يخالف القيم المصرية وأخلاقيات المجتمع.

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وكشفت مصادر أمنية مصرية بحسب صحيفة مصر اليوم عن تفاصيل إلقاء القبض على الراقصة حورية، والمشهورة بـ«راقصة الساحل الشرير»، والتى وجهت الأجهزة الأمنية لها تهمة بث محتوى فاضح على وسائل التواصل الاجتماعى «أثناء حفلات رقص فى الساحل الشمالي».

وأفادت المصادر بأن التحريات بينت أن: «حنين. م»، الشهيرة بـ«حورية»- 23 عامًا- معروفة أيضا بـ«نجمة الساحل الشرير»، بعد مشاركتها فى فيلم «الساحل الشمالي» فى عام 2023، الذى شهد نجاحًا كبيرًا.