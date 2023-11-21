شكرا لقرائتكم خبر عن 4.5 مليون عملية إلكترونية.. حصيلة خدمات "أبشر" في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" خلال شهر أكتوبر الماضي أكثر من 4.5 مليون عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.

وعبر منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 3,150,000 عملية، حيث نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 101,272 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و39,657 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و32,911 عملية في خدمة بياناتي، و25,857 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و20,437 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و12,692 تعريفًا بفرد الأسرة، و9,992 إصدارًا لسجل الأسرة، وإصدار 7,492 بطاقة هوية بدل تالف.

منصة أبشر

نفّذت المديرية العامة للجوازات إصدار وتجديد 302,380 إقامة، وإصدار 196,729 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد 89,363 جواز سفر سعودي إلكتروني، و24,382 طلبًا في خدمة تقرير مقيم، وتنفيذ 19,759 عملية عبر خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و16,085 عملية عبر خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و12,486 عملية نقل الخدمات، و8,498 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و1,934 عملية في خدمة إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.

وأنجز الأمن العام عبر "أبشر" 137,686 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و87,692 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، و118,670 عملية في خدمة طلب إذن إصلاح مركبة، و79,056 تجديدًا لرخصة القيادة، و30,917 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و26,484 عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و21,041 عملية مبايعة مركبات، و9,500 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و7,251 عملية في خدمات السلاح الناري.

خدمات أبشر

أنجزت المنصة خلال شهر أكتوبر الماضي 192,652 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، كما تم إصدار 14,533 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، إضافة إلى 3,999 استفسارًا عامًا عن البصمة.

وعبر منصة "أبشر أعمال" تجاوزت العمليات المنفذة أكثر من 1.4 مليون عملية، ففي الأمن العام تجاوزت العمليات 760,849 عملية، حيث تم تنفيذ 212,548 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، و173,969 عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة للمنشآت، وإجراء 70,300 استعلام عن معلومات المركبات، و50,742 عملية في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، وإصدار 67,197 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، وإضافة 65,526 مستخدمًا فعليًا للمركبة، وتجديد 41,471 رخصة سير، وإجراء 33,420 عملية تحفظ على نقل ملكية مركبة، وإصدار 28,530 شهادة خلو السوابق، و10,733 تفويضًا في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و2,671 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة، و3,649 عملية في خدمة فسوحات البنادق الهوائية، وإصدار 528 تصريحًا في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.

خدمات الجوازات

تجاوزت العمليات المنفذة في خدمات الجوازات عبر منصة "أبشر أعمال" 375,508 عمليات في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، وإصدار 112,213 تأشيرة خروج وعودة، و46,142 عملية في خدمة نقل الخدمات، و19,572 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و8,155 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، و7,117 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و6,097 عملية في خدمة تحديث معلومات جواز السفر، و5,138 إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة، و3,894 عملية تعديل المهنة، وإلغاء 2,669 تأشيرة خروج وعودة.