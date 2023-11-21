شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُعنى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بتحسين جودة التعليم والتدريب الإلكتروني بالمملكة في عصر التحول الرقمي والتقدم التقني الهائل في جميع المجالات، حيث يشكل ركيزة ثابتة في تطوير مشهد التعليم والتدريب الإلكتروني.

ويتفرّد المركز بدوره الحيوي بصفته جهة مستقلة؛ لضبط جودة التعليم الإلكتروني ووضع اللوائح والمعايير الخاصة به، كما يؤكد على التزامه بتحقيق التميز وتمكين التعليم للجميع؛ ويهدف إلى تعزيز الابتكار والتقدم في المجال، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير الكوادر البشرية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتعزيز قدراتها ومهاراتها في استخدام التقنيات الحديثة للتعليم الإلكتروني وتقديم الدعم لهم، وتوفير تجربة تعليم مُبتكرة وموثوقة.

المركز التعليم الإلكتروني

يواصل المركز ضبط وحوكمة الممارسات في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني، عبر تقديم خدمة التراخيص للجهات والبرامج؛ بهدف تمكينها من ممارسة نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني مدمج أو عن بعد بما يسهم في رفع الجودة في القطاع طبقاً لأفضل المعايير وفق حوكمته وتنظيمه، حيث رخّص حتى الآن أكثر من 1800 جهة، وبرنامج تعليم، وتدريب إلكتروني، إضافة إلى تقديم دراسات واستشارات تطويرية وتقييمية للجهات الحكومية والخاصة.

وفي ذات السياق، أتاح المركز خدمة الإبلاغ عن برامج التعليم والتدريب الإلكتروني غير المرخصة، إذ يمكن تقديم بلاغًا إلكترونيًا فوريًا عن الجهات المخالفة عبر موقع المركز؛ بهدف رصدها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وامتدادًا لجهود المركز الرامية إلى ضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني وتسهيل الإجراءات وأتمتتها للمستفيدين.

المنصة الوطنية للتعليم

تشتمل منتجات المركز الرئيسة على المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني "FutureX" التي تتيح خدماتها لأكثر من 1000 جهة حكومية وخاصة، وشهادات مهنية احترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني، إضافة إلى المنصة الوطنية للموارد التعليمية المفتوحة "OERx" التي تُوفِّر أكثر من 24 ألف مورد تعليمي متاحًا للجميع، تمت مشاركته مع أكثر من 100 جهة من جميع القطاعات. وتقدم منصة "FutureX" العديد من الخدمات منها: أنها تتيح للجهات طلب منصة تعليمية لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، وخدمة صناعة المحتوى التي تُمكِّن الجهات من بناء برامج تعليمية خاصة بها عن طريق تطوير المحتوى، بالإضافة لخدمة الاشتراكات المحلية والعالمية التي تتيح للجهات فرصة الوصول لبرامج تعليمية وشهادات احترافية.

وتحتوي المنصة على خدمة التكامل مع "FutureX" التي تتيح للجهات المالكة لمنصات التعليم والتدريب الإلكتروني فرصة الانضمام كمزود للبرامج التعليمية والتدريبية من خلال التكامل تقنياً مع المنصة لتسهيل وصول جميع الجهات إليها، كما تحتوي المنصة على أكثر 30 ألف مقرر وبرنامج تعليمي، متاحة لأكثر من 1000 جهة مستفيدة.

المحتوى التعليمي

تعد المنصة الوطنية للموارد التعليمية المفتوحة "OERx" إحدى ممكنات البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح، الذي يشرف عليه المركز، وتتيح للجهات والمستفيدين نشر ومشاركة المحتوى التعليمي وإعادة استخدامه بشكل مجاني وفقاً لمعايير الموارد التعليمية المفتوحة. وتشارك المنصة مواردها التعليمية مع أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية في المجالات التعليمية والتدريبية والتوعوية، حيث تتيح أكثر من 24 ألف مورد تعليمي، استفاد منها حتى الآن ما يزيد عن 400 ألف مستفيد.

وتتيح منصة "OERx" عددًا من الخدمات التي تعزّز تجربة الجهات والمستفيدين، وتشمل: تقديم صفحات مخصصة، ورفع موارد الجهات، وبناء مسارات تعليمية من هذه الموارد، بالإضافة للتكامل مع أنظمة ومنصات التعليم والتدريب الإلكتروني؛ لتمكين الجهات والأفراد واستثمار خبراتهم للإسهام في إثراء المحتوى التعليمي المفتوح، وإتاحة الوصول إليه بانسيابية وسهولة وفق المعايير المعتمدة، بما يعزز قدرة نظام التعليم والتدريب الإلكتروني.