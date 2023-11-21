شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول السكر؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الكثير من الأشخاص يرغبون في تناول السكريات والحلويات ولا يعلمون الأضرار والأمراض المصاحبة لذلك، مثل الإصابة بمرض السكري والضغط والسمنة والقلب وغيرها من الأمراض، لذا فإن اتخاذك قرار التوقف عن تناول السكر من شأنه أن يحسن صحتك.

ووفقاً لموقع health، سنوضح لكم فوائد ترك السكر للجسم.

فوائد ترك السكر:

خفض ضغط الدم المرتفع:

التوقف عن تناول السكر يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع ما يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يساهم في خفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية المسببة لمعظم أمراض القلب.

تقوية جهاز المناعة:

ترك السكر سيعمل على دعم مناعة الجسم، ومنها يقلل فرص الإصابة بأعراض البرد والحساسية

وعدم الشعور بالخمول والكسل، وتزويد الجسم بالجلوكوز بشكل بطيء سيشعر الجسم بطاقة مستمرة طوال اليوم.

التحكم في مستويات السكر المرتفع:

عند التوقف عن تناول السكريات، سيحافظ المرء على معدل سكر متوازن في الدم طول اليوم ولا يعاني من هذه الحالة.

وحتى النوم في المساء سيكون أسهل وأكثر سلاسة، مع تنظيم النوم.

يعزز نضارة البشرة:

بعد تناول كميات قليلة فقط من السكريات والحلويات، يبدأ الكولاجين، وهو البروتين الرئيسي في العضلات والجلد والأربطة، بالتلاصق، ما يفقد الجلد مرونته.

وأجريت دراسة على أشخاص لا يتناولون مشروبات محلاة في العادة، وأعطيت لهم مشروبات محلاة لمدة ثلاثة أسابيع.

وكانت النتيجة أن جلدهم تغير بنسبة 87 في المائة إلى حالة أسوأ من ذي قبل.



تعزيز صحة الأسنان:

يعمل على تحسين صحة الأسنان واللثة لدى كل من الأطفال والبالغين، ويرتبط تناول السكر المضاف ارتباطا وثيقا بزيادة مخاطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة، وذلك لأن البكتيريا الموجودة في الفم تكسر السكر وتنتج حمضا قد يضر أسنانك.