شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من النيابة العامة بخصوص المطالبة بالحق الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت النيابة العامة أنه ‏يحق لمن أصابه ضرر بسبب الجريمة المطالبة بحقه الخاص أمام المحكمة المختصة، حتى وإن انقضت الدعوى الجزائية العامة.

وقالت النيابة العامة: “تعد الشكوى المقدمة ممّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحةً أمام المحقق نزوله عن حقه، وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف”.